Česko patří k nemnoha zemím v Evropě, kde je možné si vyzkoušet projekt AMG Experience. Tedy kurzy jízdy, které pořádá sportovní divize značky Mercedes-Benz. Zahrnují základní jednodenní tréninky i specializované školení pro amatérské závodníky za desetitisíce eur. Nejde přitom jen o možnost zajezdit si na okruhu. Jedná se o školu řízení a hlavně emocionální zážitek z jízdy.
Mění se však podoba kurzů, a to s příchodem nových technologií i elektromobility. „Účastníci nejvíc řeší zvuk burácejícího osmiválce versus ticho elektromotoru. Pro mnoho fanoušků sportovních aut je to dilema, protože právě zvuk motoru je tím, čeho se nechtějí vzdát. Musí se najít cesta, jak je nezklamat,“ říká Josef Hlávka, který stojí za příchodem kurzů AMG Experience na český trh a celý projekt také vede.
Co se dočtete dál
- Jak kurzy AMG Experience ovlivnily prodeje modelů AMG v Česku.
- Jak účastníci reagují na elektromobilitu a virtuální zvuk místo reálného motoru.
- Kolik absolventů se po kurzu rozhodne koupit AMG a jaké jsou dlouhodobé dopady na značku.
- Jak se kurzy přizpůsobují technologickému pokroku.
- Jak se projekt dostal do Česka a kdo jej zde řídí.
- Jak budou kurzy v budoucnu kombinovat simulátory, rozšířenou realitu a reálné okruhy.
