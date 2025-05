Páteční Praha tou dobou ještě spala. Aby ne, čtvrteční volno a nadcházející víkend mnoho lidí využilo jako prodlouženou dovolenou. Před budovou Národního technického muzea ale bylo už před sedmou hodinou ráno pořádně rušno a hlasito. S úderem celé odtud začaly vyjíždět veterány rozmanitých značek a stáří a posádkám, stylově a nápaditě oblečeným, při tom mávala hrstka věrných fanoušků historických aut, kteří se přišli podívat na jejich start. Chromy se blýskaly a letité osmiválce aristokraticky bublaly.

Odstartoval tak Czech Oldtimer Express, což je výjimečná jízda historických vozů napříč Evropou. Letos se koná třetí ročník, v minulosti byl cíl v Istanbulu a v Aténách, letos veterány míří do Nice.

Na trasu dlouhou přes 2000 kilometrů se vydalo téměř padesát posádek a na startu nechyběl ani magazín Hospodářských novin PročNe, který je hrdým partnerem akce. Dva minulé ročníky jsme absolvovali se Škodou 110R z roku 1979, letos poprvé s Mercedesem-Benz 230CE, tedy kupé zvaným piano.

První etapa přejede Šumavu a v pátek večer se posádky setkají v Mnichově, konkrétně v BMW Welt muzeu. V následujících dnech se míří k Bodamskému jezeru a pak přes vrcholky Alp až k Azurovému pobřeží. Mezi další ikonická místa, kde se veterány zastaví, patří například Vitra Campus. Jedním z vrcholů celé cesty bude svezení po slavném francouzském okruhu Paul Ricard. Závěr patří legendárnímu průjezdu ulicemi Monaka a slavnostnímu zakončení v Chateau de Crémat v Nice, odkud si posádky odvezou ocenění.

Foto: Jsme na startu Czech Oldtimer Express. Padesát veteránů vyjelo z Prahy, míří do Nice Dalších 31

fotografií

Startovní pole je pestré. Titulem dvou nejstarších vozů se pyšní elegantní MG TA z roku 1937, se kterým vyrazí Oto Kuhn a Jiří Šlégl, a stejně starý Jensen S-Type Lubomíra Pešáka. Nesmí chybět ani československé vozy, automobilovou historii tak připomenou například Tatra 603 (1964) a Škoda Octavia (1962). I ve Francii si fanoušci veteránů přijdou na své, mezi účastníky je například slavný Citroën DS 1963 kabriolet, který se i dnes může pyšnit jedinečným designem, nepřehlédnutelný Citroën Traction Avant 11BL z roku 1953 či Renault R8.

Nemalá je také skupinka britských automobilů včetně Bentley Continental R z roku 1994, oblíbeného Jaguaru E-type z roku 1963, Mk IV z roku 1948 nebo v Česku méně obvyklého Hillmanu Minx. I fanoušci youngtimerů si přijdou na své, mezi ně se řadí BMW 850i 1990 nebo různé varianty Porsche 911.

Na startu nechyběl se svým vzácným BMW 327 z roku 1941 ani Josef Zajíček, zakladatel Czech Oldtimer Express, který v minulých ročnících usedal za volant Tatry 603. Ten také celé ráno mával vlajkou při průjezdu startem každému autu na cestu a každé posádce popřál štěstí.

Czech Oldtimer Express 2025 a posádka PročNe. Foto: Jaroslav Mašek

„Není to závod, je to cesta, zážitek a oslava automobilového světa. Všem účastníkům, fanouškům i partnerům děkujeme, že jsou součástí této jedinečné tradice,“ říká Zajíček, který současně vlastní hodinářskou firmu Robot a také Autodrom Most.

„Auta se dělí do čtyř hlavních kategorií podle stáří a charakteru. Newtimer zahrnuje vozy mladší 30 let, Youngtimer se vztahuje na vozy staré 30 až 50 let, zatímco do kategorie Classic spadají auta ve věku 50 až 65 let. Nejúctyhodnější je ale skupina Unique určená pro skutečné veterány starší 65 let,“ vysvětluje Radek Laube, tiskový mluvčí Autodromu Most.

Právě vozy kategorie Unique jsou jakousi elitou mezi posádkami a těší se největšímu uznání. „Takových, kteří se nebojí vyjet s opravdovými historiky, si cením nejvíc. Absolvovat každý den stovky kilometrů často v náročných horských stoupáních a někdy taky na cestách necestách vyžaduje odvahu,“ dodává Zajíček.

I když si posádky svá auta na cestu připravují, problémům se nevyhnou, a tak hned po startu několik hlásilo poruchy a poslalo fotky, jak opravují u krajnice. Asi největší starosti způsobil prasklý chladič na Morganu Plus 8 posádky Tibora a Luboše Urbánkových. Ti stavěli co chvíli a dolévali vodu už za Prahou. „Naštěstí bratr má autodílnu ještě před hranicemi, už hlásí, že má za hodinu pro nás připravený volný hever, tak budeme letovat,“ dodávají, když je míjíme na benzince za Berounem. Dobrá nálada je ale nepřechází a mají v plánu se pak k ostatním večer připojit. Závodníky dnes čeká prohlídka muzea a zítra zase další stovky kilometrů směr Švýcarsko.