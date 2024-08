Na vybraných dobíjecích stanicích od ČEZ, které názvem měly patřit mezi ty ultrarychlé, elektromobilisté často trávili více času, než by měli. Týkalo se to stojanů ABB Terra 184, kterých ČEZ instaloval na českém území pětadvacet. Poskytovaly výkon 180 kW, když se ale připojil kabel do vozu, nabíjecí výkon byl u většiny elektroaut hluboko pod touto úrovní. Obvykle okolo 70 kW, což významně prodlužovalo dobu, během které se auto nabíjelo.

Příčinou byl fakt, že tyto stanice nabíjely proudem 200 A. Společnost ČEZ slíbila letos na jaře nápravu výměnou tenčích měděných kabelů za tlustší, díky nimž se zvedne proud z 200 na 400 ampérů.

S výměnou silnějších kabelů ČEZ začal v červnu, nejprve na exponovaných místech, jako je Pumpa u Průhonic na výpadovce směr Brno, dále u OC Letňany, u Olympie v Mladé Boleslavi a na nabíječce u Lokte. Na konci července už jsou podle informací energetické společnosti všechny ultrarychlé nabíječky ve 25 lokalitách funkční a nabíjejí rychleji.

Plný výkon na těchto stanicích ale ani tak nevyužijí všechny elektromobily. Výjimkou jsou zatím jen modely, které využívají 800voltovou architekturu. Jmenovitě jde o Hyundai Ioniq 5 a 6, Kia EV6 i EV9 a pak už jen Porsche Taycan a Audi e-tron GT, které mají napětí dvakrát vyšší než běžnější auta na baterie s 400 V architekturou.

Zjistit, jakým výkonem bude elektromobilista na zmíněných stanicích s proudem 200 ampérů nabíjet, se dá díky výpočtu, pro který se použije vzorec s převodem ampérů na kW. Proud 200 ampérů se vynásobí elektrickým napětím vozu a vydělí 1000.