V očích lorda Normana Fostera je vidět nadšení. Když dostane nabídku projet se v mimořádném československém automobilu, neváhá ani minutu. Před pražským hotelem Fairmont Golden Prague, někdejším InterContinentalem, na něj čeká jako překvapení Tatra 77. Nepřehlédnutelný vůz, který není „pouhou“ stránkou v automobilové historii. Stala se z něj ikona světového designu.
Pětimetrová aerodynamická limuzína a jeden z nejvýznamnějších architektů současnosti jsou vlastně vrstevníci. Fosterovi je jednadevadesát, lahvově zelená „sedmička“ sběratele Pavla Kasíka, mimochodem také vystudovaného architekta, je jen o rok mladší.
Co se dočtete dál
- Proč Tatra 77 a Tatra 87 přitahují architekta Normana Fostera.
- Jak Foster propojuje automobilový design s architekturou.
- Proč si architekt nechal postavit Dymaxion.
- Jak sbírka jeho aut odhaluje estetiku a technické priority.
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