Ačkoliv je finanční kondice Škody Auto aktuálně nejlepší z celého koncernu Volkswagen, má za sebou mladoboleslavská automobilka velmi turbulentní září. Na jeho začátku oznámil Martin Jahn, člen představenstva pro prodeje a marketing a také jediný Čech ve vedení, přesun na pozici prodejního ředitele Volkswagenu. Před pár dny pak přišla nečekaná zpráva o odchodu šéfa značky Škoda Klause Zellmera k Volvu.
Změna byla překvapivá nejen pro média a veřejnost, ale zřejmě i pro lidi uvnitř automobilky. Martin Jahn na posledním setkání s novináři v barvách Škody řekl, že když 2. září oznámil svůj odchod k VW, o konci Zellmera nevěděl. Více téma odchodu minulého a zároveň hledání budoucího šéfa mladoboleslavské automobilky komentovat nechtěl.