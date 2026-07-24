Uprostřed britského okruhu Goodwood Circuit se objeví něco, co na závodní trať obvykle nepatří. Kus trupu letadla Airbus s otvory v bocích, ke kterým vedou rampy. Jako kulisa z filmového natáčení by to bylo dokonalé, tady má ale sloužit jako překážka určená pro testování automobilu.

Projetí letadlem v autě se zkrátka jen tak nestává. A máme na to nový Range Rover Sport Electric – velké luxusní SUV, které má ukázat, že přechod na elektřinu neznamená konec schopností, kvůli nimž si Range Rover za desítky let vybudoval pověst.

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Co se dočtete dál

  • Jak se liší platforma oproti dodatečně elektrifikovaným řešením.
  • Jaká je využitelná kapacita baterie a jaký reálný dojezd můžeme očekávat.
  • Jak rychle bude možné Range Rover Sport Electric nabíjet díky 800V architektuře.
  • Jak se elektrický Sport chová v terénu a na okruhu v porovnání se spalovacími verzemi.
  • Jak ovlivní hmotnost, jízdní vlastnosti, dojezd a spotřebu.