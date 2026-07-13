Je jí 98 a řve na celé kolo. Modrá bugatka se divoce řítí do kopce po silnici lemované balíky slámy a diváci, trochu omámení na britské poměry nezvyklým vedrem, znovu ožívají. Do slavného kopce kolem Goodwood House se už tradičně, s plynem zabořeným do kovové podlahy od první vteřiny, žene Julian Majzub.
Pokud chcete pochopit, čím je Festival rychlosti v Goodwoodu výjimečný, stačí Majzuba vidět za volantem Bugatti Type 35B.
Jeden z nejznámějších britských sběratelů historických automobilů se svým bugatti nezachází jako s drahým muzeálním exponátem. Naopak. Využívá každý centimetr tratě a připomíná, že závoďáky z dvacátých let nebyly žádné křehotinky. A že auta Ettore Bugattiho byla ve své době technicky o krok před konkurencí. A nakonec i to, že i když mají hodnotu mnoha milionů korun, patří tahle auta podle bláznů, mezi které se Majzub s nadsázkou řadí, trať, ne do vitríny.
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