Elektrická nabídka Škody Auto je kompletní. Minulý měsíc do ní zamířil nejmenší a nejlevnější Epiq s cenami od 619 tisíc korun, teď naopak startuje předprodej vrcholného modelu. Vlajková loď značky, až sedmimístné SUV Peaq, začíná na 1,15 milionu korun. Dražší model v nabídce Škody nenajdete.
Přichází Epiq. Škoda představila detaily svého nejdostupnějšího elektrického modelu
Pro srovnání: nejlevnější Kodiaq přijde na 995 tisíc korun, Superb na 935 tisíc jako liftback, respektive 975 tisíc jako kombi. Enyaq, doposud největší elektrická Škoda, začíná na 1,015 milionech, respektive 1,075 milionech korun jako kupé.
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