Přesvědčit běžného skeptického Čecha na pivu v hospodě o smyslu elektromobilu už dnes není ani zdaleka tak složité, jak to bývalo před několika lety, říká Martin Vaculík. Jako technický novinář a zástupce šéfredaktora časopisu Světa motorů si dlouhodobě vybudoval reputaci jednoho z největších odborníků na automobilovou techniku v Česku v oblasti spalovacích motorů.
V posledních letech se ale stále víc věnuje také elektromobilitě, jejímu servisu a praktickému provozu, a to nejen v testech, ale i na sociálních sítích a ve videích, které mají statisíce shlédnutí. Fakt, že se dostal do role člověka, který komentuje obě strany automobilového světa – spalovací i elektrickou – z něj zároveň udělal jednu z výrazných postav debat o elektromobilitě, kde ale za své závěry často čelí ostré kritice ze strany jejích odpůrců. A zdá se, že si z toho nic nedělá.
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