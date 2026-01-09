V roce 1974 se vítězem ankety Car of the Year, tedy Evropské auto roku, stal Mercedes-Benz třídy S. Od té doby ale trojcípá hvězda na podobný úspěch čekala. Dočkala se až po více než půl století. Prestižní titul si pro rok 2026 odvezla nová generace Mercedesu CLA, která se nabízí jak s elektrickým, tak i hybridním pohonem. Ve finále ankety porazil německý model mimo jiné Škodu Elroq, která i tak zaznamenala historicky nejlepší výsledek mladoboleslavské automobilky.
Co se dočtete dál
- U koho bodoval Elroq.
- Jak se v anketě odráží současný vývoj celého segmentu.
