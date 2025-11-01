Renault spustil v Česku akci, která je v Evropě ojedinělá. Zákazníci si mohou pořídit nový elektrický Renault 4 E-Tech na měsíc formou operativního leasingu za 7299 Kč bez DPH (8830 Kč i s daní) a po měsíci užívání ho případně vrátit. Podobná možnost dlouhodobého testu elektromobilu není na českém trhu běžná – konkurence, například Volkswagen, nabízí měsíční vyzkoušení za mnohem vyšší částky.
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje akce Renaultu: podmínky měsíčního operativního leasingu
- Jak Renault plánuje využít případně vrácená vozidla
- Jak se nabídka Renaultu porovnává s konkurenčními možnostmi (např. Volkswagen)
- Jak akce cílí na změnu vnímání elektromobility u českých zákazníků
- Jaké dopady může mít iniciativa na poptávku a operativní leasingy obecně
