Sněhová vločka, vodicí čáry a třeba i blikající varovné šipky, že se zezadu blíží auto, takže se nehodí přejet do vedlejšího pruhu. Nové Audi umí s řidičem komunikovat pomocí předních světel, kdy se různé piktogramy promítají v noci přímo na silnici, a tak posádka dostává víc informací a varování. Světelná revoluce, která má přispět k bezpečnosti, se přitom neodehrává na vrcholném modelu Audi, ale v kompaktním SUV Q3.
Právě tento vůz jako první z rodiny německé automobilky dostal novou generaci světlometů, které dokážou promítat symboly přímo na vozovku. Je to technologie, která ještě nedávno patřila do říše sci-fi.
Za inovací stojí tým vedený Stephanem Berlitzem, šéfem vývoje světelných technologií Audi. „Konkrétně na těchto nových funkcích jsme pracovali pět let. Věřím, že světlo je zásadní komunikační prostředek automobilu a má ohromnou budoucnost,“ popisuje muž, který se vývoji chytrých světel věnuje celou svou kariéru a právě díky němu se z Audi stala automobilka s nejinovativnějším přístupem k světelným technologiím, v podstatě světelným pionýrem.
„Dokázali bychom mnohem, mnohem víc, ale není to jednoduché. Kvůli boji s regulacemi, které inovativní nápady v oblasti světel dost omezují,“ popisuje. Chytrá světelná technologie se v příštích letech rozšíří i do dalších modelů značky.
Co se dočtete dál
- Jak se kombinuje estetika a funkčnost u světlometů.
- Co všechno dnes dokážou chytré světlomety.
- Jak regulace omezují další rozvoj této technologie.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.