Renaultu se na evropském trhu malých vozů daří. Clio je po Dacii Sandero druhé nejprodávanější auto celé Evropy a R5 boduje alespoň mezi malými elektromobily. Francouzský výrobce ale nepolevuje a na začátku září ukázal už šestou generaci zmíněného modelu Clio.
Ta narostla do všech směrů: o 67 milimetrů do délky, 39 milimetrů do šířky a 11 milimetrů do výšky. Rozvor se nicméně prodloužil o skromných 8 milimetrů, takže místa vzadu zůstalo podobně jako doposud. Čím ale malý Renault nejvíce šokoval, to je vnější design, který se mezigeneračně úplně změnil a dočkal se poměrně rezervovaného přijetí. „Přitom skoro každé nové Clio bylo oproti svému předchůdci revoluční,“ lehce se podivuje v rozhovoru s HN produktový manažer řady Clio Nicolas Laruaz.
Co se dočtete dál
- Jaký je design šesté generace Clia.
- Jaké jsou plány ohledně uvedení sportovnější verze Clia.
- Jaké typy pohonu Clio nabídne.
- Kdy začnou dealeři přijímat objednávky a kolik bude nové Clio stát?
