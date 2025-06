Má na starosti budování veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektromobily v české divizi E.ON. Už osm let kompletně zařizuje veškeré dotační programy, které se na to využívají, a koordinuje miliardové investice do budování sítě. První rozhovor přitom Helena Švejdová, jedna ze dvou jednatelů E.ON Drive Infrastructure, dává teprve nyní. Popisuje, jak se proměnila ekonomika elektromobility a proč je v Česku stále obtížné dobíjecí stanice stavět efektivně a rychle.

Co se dočtete dál Jak se vyvíjela podpora výstavby dobíjecí infrastruktury v Česku.

Na jaké potíže naráží E.ON při budování dobíjecích stanic.

Kde se nachází nejvytíženější stanice a jaký je jejich výkon.

Co je hlavním důvodem nízké vytíženosti stanic mimo městské aglomerace.

Jaká jsou omezení spojená s dotačními programy ve výstavbě stanic.

Jak se vyrovnává E.ON s kritikou ceny veřejného dobíjení.