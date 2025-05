Internetový bazar Carvago zveřejnil seznam aut, která odmítá zařadit do nabídky ojetin k prodeji. Proti loňské premiéře je nový „blacklist“ podstatně delší. „Považujeme to za natolik rizikové, že je nechceme vůbec nabízet. Což znamená, že jsme vyřadili celkem 24 756 problémových vozů, mezi kterými jsou modely masových značek poháněné spalovacími motory, několik hybridů a také elektromobily včetně Porsche Taycan,“ uvádí Jiří Červenka z platformy Carvago.

Loni se na seznamu firmy objevily například vozy koncernu VW s motory EA111, modely skupiny Stellantis s přeplňovanými zážehovými motory 1,2 a 1,6 l nebo BMW s jednotkami N47. Více jsme psali zde.

Selekci dělají autobazary běžně, Carvago tedy není výjimkou. Kdo tedy chce prodat auto přes prostředníka, nemá vždy zajištěno, že mu ho technici přijmou. „Hned na počátku zcela odmítáme kolem 18 procent nabízených aut, ať už kvůli na první pohled nevyhovujícímu technickému stavu, nebo problémům s doklady,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček, provozovatel sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna.

Vedle špatného technického stavu také v AAA Auto sledují rizikové kombinace motoru, stáří, nájezdu nebo absence servisní historie. „Ve výsledku odmítáme 60 procent aut, která jsou nám nabídnuta,“ upřesňuje Vaněček.

Ani v Auto ESA nepřijmou k prodeji cokoli. „Sledujeme technický stav a také u některých aut problémový motor. Druhým důvodem je nízká obrátkovost některých značek či modelů,“ uvedl marketingový ředitel Filip Kučera. Dodává, že černou listinu aut, kterým se vyhýbá, má snad každý autobazar.

Carvago připomíná, že se dle svých slov chce vyvarovat toho, aby zákazník v pozdější době řešil nákladné opravy způsobené konstrukčními vadami. Při tvorbě seznamu problémových vozů spoléhá na prověřování vlastními odborníky a sleduje i reklamace uplatněné v průběhu záruční doby.

Foto: Další sada problémových modelů, které on-line autobazar vyřadil z nabídky. Na černou listinu se dostaly prémiové vozy i lidovky Dalších 6

Seznam „vymazaných aut“ z internetové platformy

Audi e-tron

Elektrické SUV od Audi, s rokem výroby do 2021 včetně, prodejce zařadil na blacklist zejména kvůli opakovaným a obtížně opravitelným poruchám elektromotorů.

BMW 330e F30

Plug-in hybridní varianta předchozí generace BMW řady 3 byla bezesporu atraktivní díky jízdním vlastnostem, prodejce ojetin ale připomíná, že trpí na problémová ložiska elektromotoru.

„Jako náhradní díl lze oficiálně objednat pouze celou převodovku, do níž je elektromotor integrován,“ uvádí Červenka. S horší životností ložisek se setkávají podle firmy i majitelé pětkové řady se stejným motorem, tedy model 530e G30.

Ford Focus 3. generace

Zážehové motory Ford EcoBoost, které kombinují přímé vstřikování s přeplňováním, trpí na rozmanité vážné závady. „K některým přispívá nesprávná údržba, ale to nic nemění na tom, že ho vnímáme jako rizikový model,“ říká Červenka s tím, že se jedná o čtyřválec z konstrukční řady Sigma. Trpí na přehřívání, pronikání chladicí kapaliny do válců či degradaci oleje v řemeni.

Motor se montoval také do modelů C-Max, Kuga a Mondeo.

Novější tříválec stejného obchodního označení, montovaný do modelů čtvrté generace Focusu nebo třetí generace Kugy, se zatím projevuje jako spolehlivá jednotka.

Hyundai Tucson CRDi mHEV

Vznětové motory Hyundai/Kia z konstrukční řady U mají dle techniků problémy týkající se emisního příslušenství. Mildhybridní varianta má špatně vyřešený napínací mechanismus hybridní části hnacího řetězce a selhání kladky tak může vést k mechanickému poškození motoru.

Motory se také montovaly do modelů Hyundai i30 a Kona a do vozů Kia Ceed, Proceed, Sportage a XCeed.

Jaguar i-Pace

První elektrický Jaguar se dostal do problémů, o kterých jsme detailně psali zde.

Baterie od společnosti LG je riziková, a dokonce hrozí vzplanutí vozu.

Automobilka se neúspěšně snažila problém řešit svolávacími akcemi, nakonec však v některých zemích musela přistoupit až ke zpětnému odkupu aut od zákazníků. Problém se týká jen některých sérií a dá se to u výrobce zjistit.

Carvago však vyloučilo z nabídky auta z celého problematického období, tedy do roku 2020 včetně.

Opel Ampera

Ampera byla ve své době technicky pozoruhodná. Jednalo se o plug-in hybrid, v němž spalovací motor nepoháněl kola přímo, fungoval jako generátor elektřiny k průběžnému dobíjení baterie. Až později se pro toto řešení vžilo označení „range extender“, tedy „prodlužovač dojezdu“.

Na blacklistu se ocitla kvůli tomu, že po letech selhávají ložiska v elektromotorech a baterie mají jen zlomek původní kapacity.

Porsche Taycan

Taycan ohromil rychlostí nabíjení i špičkovými jízdními vlastnostmi, jenže do vozu se instalovaly identické baterie od LG jako do Audi e-tron.

Porsche proto dokonce omezuje majitele Taycanů v nabíjení a v některých případech vyžaduje pravidelné několikahodinové kontroly baterie diagnostikou v autorizovaném servisu.

Problém se týká modelů vyrobených před rokem 2024.

Range Rover Evoque

Zážehové a vznětové dvoulitrové čtyřválce Ingenium Jaguar Land Roveru se ukazují jako problematické, trpí na předčasné opotřebení plastových vodítek rozvodového řetězu, závady turbodmychadel a ředění oleje naftou.

Firma připomíná, že konstrukční úpravy spolehlivost zlepšily, a tak je lepší se vyhnout především starším ročníkům, tedy do roku 2020 včetně.

Motory se montovaly také do Jaguarů E-Pace, F-Pace, XE, XF a dále také do řady modelů značky Land Rover, například do Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport a Velar.

Volvo V60 T4

Carvago připomíná, že motor Ford 1.6 EcoBoost, tedy ještě problematičtější předchůdce už zmíněné patnáctistovky, se montoval také do mnoha modelů Volvo přibližně z let 2010–2016.

Za potížemi tkvěla nedostatečně dimenzovaná mechanika i chlazení. Majitelé se tak mohou setkat s praskáním hlav, přehříváním a také pronikáním chladicí kapaliny do válců.

„Díky jinému sání a softwaru sice motor ve vozech Volvo fungoval o něco spolehlivěji než ve Fordech, hlavní konstrukční slabiny mu však zůstaly,“ dodává Červenka.

Firma proto vyřadila z nabídky modely do roku výroby 2014 včetně. Motor se montoval také do Fordů C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo. Ve Volvech se objevovaly v modelech S60, S80, V40, V60 i V70.