„Kdyby se vám něco stalo, pošlete jednu ze tří přednastavených varovných zpráv. Hlavně ale nemačkejte tlačítko SOS, tím se přivolává vrtulník,“ varuje skupinka organizátorů, když nám dává do ruky maličkou walkie talkie. Chystáme se na asi čtyřicetikilometrovou trasu po nezpevněných cestách v pohoří Betické Kordillery, skoro na dohled od andaluské Sierry Nevady.

Pás hor se hřbety a kotlinami klesá do Středozemního moře. Vede jihem Španělska stovky kilometrů, cesta vetknutá do kopců vypadá, jako by ji někdo do zvlněné krajiny zaťal šavlí. Bůhví, kdo tyhle zaprášené a kamenité cesty využívá, my ale za celou dobu jízdy nepotkáme ani živáčka.

Lidé od Audi nám tím chtějí ukázat, že zbrusu nová Q5 je víc než jen oblíbené „mama taxi“, tedy prémiové auto se zvýšenou karoserií, které jezdí hlavně ve městech. Chtějí, abychom si vyzkoušeli, že „kvé pětka“ je schopná i v lehkém terénu, kde jí pomáhá možnost zvýšit podvozek o 45 mm oproti standardnímu nastavení, že má schopný pohon všech kol a v off-road režimu toho zvládne víc, než si většina majitelů kdy troufne.

Zbývá vám ještě 90 % článku