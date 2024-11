Sláva domácích výrobků se musí šířit. Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a také hodinářské značky Robot, se chystá na jedinečnou cestu šesti veteránů do Japonska. „Jsme mise míru a přátelství. Chci lidem ukazovat, co skvělého se tady vyrábělo. Je to bláznivý nápad, ale těším se na to,“ říká v rozhovoru pro HN.

Expedice Praha–Ósaka EXPO 2025 má za cíl vyrazit z Prahy po vlastní ose přímo na Všeobecnou světovou výstavu. Auty starými desítky let. Ta by se měla vystavit na betonové ploše pod střechou českého pavilonu, který se nachází přímo v centru výstavy. Musí ujet 18 tisíc kilometrů a cestu chtějí zvládnout za měsíc…

Jak vás to celé napadlo?

Bavili jsme se s Ondřejem Soškou, generálním komisařem účasti České republiky na EXPO 2025 o různých možnostech. Když jsem viděl, jak bude vypadat budova českého pavilonu, hned mě napadlo, že by na ploše pod střechou měla stát československá auta. Jsme historicky automobilová země a máme co ukazovat. Japonská císařská rodina si v roce 1908 pořídila mimochodem jako první vůz Laurin & Klement. Bezmyšlenkovitě jsem prohlásil, že tam dojedu svou T603 a Ondřej se toho chytl. Shodou okolností přesně před 55 lety se uskutečnila expedice Sakura 1970, kdy na první EXPO dorazila česká skupina cestovatelů částečně pěšky a stopem, a tak nás napadlo, že bychom na ně mohli navázat.

Víte o expedici Sakura něco víc?

Tehdy Japonsko vyhlásilo dokonce soutěž, že ocení posádky, které na výstavu dorazí z největší vzdálenosti a nejzajímavějším způsobem, přihlásily se tři týmy. Holanďané jeli na kolečkových bruslích, Italové letěli balonem, ale ani jeden se tam nedostal. Existují záznamy, jak to parta čtyř Čechů zvládla. Jeden z nich, Zdeněk Thoma, je naživu a poskytl nám úžasné fotky. Chceme jít v jejich šlépějích a propagovat československá auta a hodinky Robot. Cestu jsme popsali jako „Expedici míru a přátelství“.

Expedice Sakura 1970. Parta čtyř Čechů vyrazila do Japonska pěšky a autostopem. Na fotky se podívejte do galerie. Foto: Zdeněk Thoma, Expedice Sakura 1970

Jaká auta jste na cestu vybrali?

Dali jsme dohromady skupinku šesti týmů, které už s námi jely závod veteránů Oldtimer Express s tím, že je to jejich životní výzva. Ve větším počtu už by to nešlo, bude to náročné. Já pojedu Tatrou 603 z roku 1959, nejstarším vozem na startu. Dále se účastní čtyři vozy Škoda, a to dvě Octavie z let 1961 a 1962, Škoda 100 a nejmladší Škoda 120 z roku 1980. Tým jsme doplnili ještě Toyotou Celicou ST z roku 1977.

Není škoda, že nejedou výhradně československá auta?

Míříme do Japonska, věřím, že tamní fanoušci ocení, že z Prahy do Ósaky dojela právě Celica. Vybízíme navíc fanoušky, aby se k nám po cestě přidávali, a věřím, že v Japonsku, po kterém máme ujet asi 170 kilometrů do Ósaky, se k nám milovníci veteránů přidruží.

Jak auta na tak náročnou expedici připravujete?

Pracujeme na nich důkladně, Tatra dostane zahrádku, sedačky, pásy, upravený podvozek, aby cestu zvládla a hlavně aby nenastaly na trase nějaké problémy – budeme dost daleko od pomoci. A také místo kufru velkou stolitrovou nádrž, abychom nebyli tak závislí na pumpách.

Jaké další problémy musíte při plánování řešit?

Třeba přejezd mezi Gruzií a Ázerbájdžánem, kde nejsou – s výjimkou pro kamiony – oficiálně otevřené hranice, pak samozřejmě cestu po celé Číně, kde vás nenechají jezdit jen tak bez dozoru. Hledám informace, kde se dá, a žádáme postupně všechny státy, kterými budeme projíždět, o záštitu a pomoc.

Cestu chcete zvládnout za měsíc. Proč za tak krátkou dobu?

Přesněji asi za 21 dní, když se to povede. Chceme dokázat, že starými vozy je možné dojet vzdálenost v tak krátkém čase. My se pokusíme s veterány jet, co to dá. Chci tím ukázat, že když vás napadne něco bláznivého, dá se to zrealizovat. A samozřejmě chci propagovat i naše hodinky Robot, které s námi pojedou. Věřím, že naše fanoušky bude bavit, že Robot míří do světa.

To znamená, že denně máte v plánu ujet asi tisíc kilometrů…

Ano, bude to náročné. Chceme spát i vedle auta nebo v autě, občas si vezmeme hotel, abychom se vysprchovali. Jíst budeme hlavně čínské polívky. Bude to moje de facto nejlepší dovolená, déle jsem nikdy mimo práci nebyl.

Kdy vyrážíte?

Asi 21. června, zřejmě ze Staroměstského náměstí či přímo z Pražského hradu. V plánu je, abychom byli na EXPO 2025 na tamním národním dni České republiky 24. července. Ono ani nebude jednoduché se dostat na samotné místo, auta tam mají běžně zákaz, zřejmě je do pavilonu dopravíme v noci.

Se závoděním veteránů už máte zkušenosti, dvakrát jste uspořádali projekt Oldtimer Express, kdy starými vozy vždy dojedete na různá místa, poprvé do Istanbulu, loni do Atén, příští rok se chystáte na dvě cesty?

V květnu vyrazí Oldtimer Express tentokrát na jih Francie. Chtěli jsme, aby byl cíl v Cannes, ale v té době už se tam bude připravovat festival, všude budou lešení, hluk, chaos, to by nebyla tak krásná kulisa. A o měsíc později startuje expedice Ósaka.

Co vás na jízdách starými auty tolik baví, že pořádáte skupinové dobrodružné akce?

Je to moje vášeň. Sejde se navíc skvělá parta různých lidí, které spojuje láska k veteránům. Nejvíc si cením toho, že se nám přihlašují lidé, kteří na akci šetří třeba po desetitisících, nejsou to žádní pozéři. Svá auta milují a znají je do šroubku a já k nim mám veliký respekt.

Bude se Oldtimer Express rozšiřovat? Loni jste měli přihlášených asi padesát posádek.

Myslím, že už moc ne, nechceme, aby se z toho stala megalomanská akce, první cestu absolvovalo pětadvacet posádek, padesátka je tak akorát. Mám ale radost, že se zlepšuje i samotný program. Naposledy se jela zkouška jízdy přesnosti na závodním okruhu, to účastníky baví.

Upřednostňujete některé typy veteránů, nebo máte dveře otevřené všem?

Mám rád, když lidé vytáhnou z garáže opravdu stará auta, přece jen dnes jsou za veterány považované i vozy z přelomu 80. a 90. let a v podstatě fungují téměř jako moderní auta. Absolvovat jízdu v předválečných automobilech ale vyžaduje opravdové soustředění, což mě na tom baví nejvíc. Celou tuto aktivitu s našimi jízdami vnímám jako reklamu českému a československému automobilovému průmyslu, na který jsem opravdu hrdý. Vyráběly se tu a vyrábí úžasné věci a byl bych rád, aby se o tom svět dozvěděl.