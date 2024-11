Než se na jaře příštího roku začne prodávat Elroq, bude to nejlevnější elektromobil Škoda Auto. Enyaq 50 v akční výbavě Tour stojí 899 tisíc korun, k čemuž mu dopomohla především „osekaná“ technika. Baterka má využitelnou kapacitu 52 kWh a papírový dojezd 375 kilometrů, jediný elektromotor pohánějící zadní kola disponuje výkonem 125 kW.

Když do prakticky plně nabitého auta jedno chladnější říjnové ráno poprvé usedáme, ukazuje palubní počítač při 99 procentech baterky dojezd necelých 300 kilometrů. Na to jsme zvyklí především z menších elektroaut, ne velkých rodinných SUV. Nízké teploty, které autům do zásuvky obecně tolik nesvědčí, pak na první pohled nabízejí spíše smíšené vyhlídky na poměr ježdění a nabíjení.

