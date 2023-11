Automobilka Kia letos slaví třicet let na českém trhu a za tu dobu se z neznámé značky dokázala vypracovat na jednu z těch nejoblíbenějších. Původně prorazila výhodným poměrem ceny a výbavy, postupně se ale dokázala dostat na špičku trhu i technologicky. Třebaže sází ve velkém na elektromobily, a do roku 2027 jich v Evropě uvede hned jedenáct, stále se nevzdává ani spalovacích motorů. „Dokud bude ta možnost, v Evropě s nimi počítáme,“ říká v rozhovoru šéf českého zastoupení Kii Arnošt Barna.

Kia letos slaví 30 let na českém trhu. Dokázal byste shrnout, jaké tyto tři dekády pro značku byly?

Kia vstupovala na evropský a český trh v roce 1993 jako zcela neznámá automobilka z Asie a teprve časem lidé poznávali, jaké výrobky nabízí, že je z Jižní Koreje, nikoliv Číny nebo Severní Koreje. V první dekádě se vozy Kia vyznačovaly výhodnou cenou a vysokou výbavou. Tehdy se značka etablovala na evropských trzích a získávala si zákazníky těmito přednostmi. O deset let později, po roce 2000, změnila strategii: zaměřila se na zlepšení kvality a spolehlivosti, začala investovat do technologií a vyvíjet alternativní pohony, i když je zatím neuváděla na trh. Začala také bodovat v různých mezinárodních soutěžích. Po roce 2010 pak využila kvalitu a spolehlivost, začala investovat do designu a na trh uvádět vozy s alternativními pohony – hybridním, plug-in hybridním a také plně elektrickým. Prodloužena byla rovněž záruka na revolučních sedm let.

Jsou nějaké dva tři momenty, které byste za třicet let na českém trhu vypíchnul? Co bylo podle vás nejdůležitější, možná zlomové, že se z relativně mladé a neznámé značky povedlo udělat jednu z nejpopulárnějších?

Je nutné říct, že značka Kia je nejstarší korejskou automobilkou, byla založena v roce 1944, byť v evropském kontextu je vnímána jako mladá. Prvním z milníků, které značku v Evropě, potažmo v Česku, nejvíce ovlivnily, je postavení továrny na Slovensku u Žiliny a zahájení produkce vozů konstruovaných přímo pro evropské zákazníky. Druhá věc je úzce spjatá s první, to je sedmiletá záruka na celé naše modelové portfolio, ať už se vyrábí v Evropě nebo Asii. A třetí je strategický Plán S představený v roce 2020, kterým značka odstartovala novou éru a příklon k trvale udržitelné mobilitě.

Ještě bych chvíli pokračoval v retrospektivě. Za třicet let na trhu se objevilo velké množství modelů Kii. Dokázal byste vybrat tři nejdůležitější?

Zásadní roli hraje v historii model Ceed, protože odstartoval prodejní expanzi značky Kia v Evropě. Aktuálně představuje rodina Ceed zhruba 52 procent prodejů a historicky pak asi 44 procent ze 150 tisíc aut, která Kia za třicet let v Česku prodala. Druhým nejvýznamnějším modelem je SUV Sportage, kterému historicky patří asi osmnáct procent prodejů, ale v posunu vnímání značky zákazníky hraje prim. Jako třetí bych doplnil model EV6, který se stal Evropským autem roku 2022 a ve variantě GT také světovým Sportovním autem roku 2023, a je to také model, který úplně změnil vnímání značky.

SUV Sportage letos také slaví třicet let. Proč je mezi zákazníky tak úspěšné? Můžete krátce shrnout jeho historii?

Popularita v Česku samozřejmě úzce souvisí s popularitou v Evropě a ve světě. Z dnešního pohledu už to možná není tak evidentní, protože na trhu je spousta SUV, nicméně úspěch způsobil ten fakt, že první generace byla průlomová a v podstatě založila celý segment. Koncept modelu Sportage měl premiéru na autosalonu v Tokiu v roce 1991, v té době se podobná auta ještě nevyráběla.

Sériová výroba odstartovala v roce 1993 a na český trh přijela první generace o dva roky později. Šlo o model, který si postupně razil cestu a stával se reprezentantem nového trendu, k němuž se připojili i ostatní. A bývá běžné, že pokud je nějaký model průkopníkem, stane se i dlouhodobě úspěšným. Následovala druhá generace, která se od roku 2007 vyráběla v Žilině. Třetí generace z roku 2010 byla převratná tím, že design i konstrukce byly vytvářené na míru evropským zákazníkům. Ta měla velký úspěch i na českém trhu, což je možná i důvod, proč je tady auto dodnes tolik populární. Čtvrtá generace zlepšila technologie a poprvé nabídla i mildhybridní pohon. Pátá, a tedy současná generace je na tuzemském trhu od roku 2022 a poprvé nabízí vedle spalovacích pohonů i hybridní a plug-in hybridní variantu.

Prodeje značky Kia v Česku konstantně rostou, letos jsou zatím na 9649 autech. Jak velký trh vlastně Česko pro automobilku v rámci Evropy je?

Kia dlouhodobě roste na českém i evropském trhu a s ostatními pobočkami v Evropě soutěžíme o to, na jakém místě se umístíme. A jsme velmi úspěšní. V tuto chvíli se s odhadovaným prodejem jedenácti tisíc aut za letošní rok a pozicí číslo pět na českém trhu řadíme v rámci Evropy na desáté místo. Přitom kdybychom porovnávali velikosti trhů z pohledu objemu prodaných vozů, měli bychom být dvanáctí.

Zatím byla řeč spíše o minulosti. Jaké modely ale chystá Kia do budoucna?

Do roku 2027 budeme mít kompletní nabídku elektrických aut od nejmenšího po největší segment. Ve světě jich nabídneme celkem patnáct, v Evropě počítáme s jedenácti z nich. Ve stejném horizontu ale nezapomínáme ani na spalovací motory, protože dokud bude možnost – pravděpodobně do roku 2035 –, počítáme v Evropě i s nimi.

Z neelektrických modelů máme v plánu uvést na český trh příští rok facelift modelů Sorento a Picanto, tedy největšího a nejmenšího vozu, které nemají vysokonapěťový akumulátor. A potom to bude modernizace elektrického modelu EV6. V závěru příštího roku plánujeme také uvedení zcela nového elektromobilu opět postaveného na platformě E-GMP.

Letos jste uvedli na trh svůj asi největší elektromobil, SUV EV9. Jaký je zájem mezi zákazníky? Plní zatím očekávání?

Přestože máme EV9 v nabídce teprve od září letošního roku, získal si spoustu pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zájem vyvolává mimo jiné svou velikostí – má přes pět metrů na délku, necelých 1,8 metru na výšku a téměř dva metry na šířku –, vnitřním prostorem i hranatým a výrazným designem. Navzdory svým rozměrům má ale velmi dobrou aerodynamiku.

A pokud se ptáte, jestli auto splnilo naše očekávání, tak doposud za tři měsíce z hlediska pozitivních reakcí i prodejů jednoznačně ano. Překvapil nás zájem, který je v relativním srovnání v Česku větší než na velkých trzích v západní Evropě. V absolutních počtech samozřejmě ne, ale v relativním srovnání vzhledem k velikosti trhu a poptávce po takových vozech je velmi dobrý.

Co to přesně znamená? Můžete být konkrétnější?

Prodejní výsledky po modelech nekomentujeme, ale mohu říct, že jsme se s centrálou dohodli na maximálním počtu vozů, které jsme schopni příští rok do Česka dostat. Jde o sto kusů, což by měl být dostačující počet.

Kia letos navázala spolupráci s cenami Adapterra Awards, které oceňují nejlepší adaptační projekty na změnu klimatu. Jak důležité téma pro automobilku změna klimatu vlastně je? Spousta lidí to totiž stále vnímá jako protimluv, že výrobce aut zároveň viditelně bojuje proti změnám klimatu.

Nejsme automobilkou, která by ulpívala na starých technologiích a brzdila vývoj. Naopak patříme k průkopníkům, do nových technologií investujeme od roku 2000. Vyvinuli jsme vlastní řešení pro hybridy, plug-in hybridy i elektromobily, v rámci koncernu (Hyundai-Kia – pozn. red.) máme patentovanou vodíkovou technologii. Snažíme se být lídrem přechodu k udržitelné mobilitě, ale nevnímáme to jen jako přechod od spalovacích k elektrickým motorům. Snažíme se to vnímat komplexně, i proto se Kia zavázala, že bude do roku 2045 v rámci všech provozů celosvětově uhlíkově neutrální.

Začíná to mobilitou, ale souvisí to i s dalšími pilíři našeho plánu. V otázce čisté energie například investujeme do elektrifikace všech našich továren, abychom je převedli na čistou energii z udržitelných zdrojů. Žilinská továrna už využívá sto procent zelené energie, další továrny v USA, Koreji, Číně či Indii budou následovat do roku 2040. A do roku 2045 máme plán na další snižování emisí CO 2 tak, abychom byli skutečně na nule.

Ve strategickém pilíři „udržitelná planeta“ jsme například uzavřeli sedmiletou spolupráci s neziskovou organizací Ocean Cleanup, která se snaží vyčistit světové oceány od plastů. Investujeme tam nemalé prostředky a také jsme se zavázali odebírat plasty, které sesbírají z oceánů, recyklovat je a používat v našich automobilech. Třeba v roce 2030 máme ambici mít pětinu všech plastů v autech právě z těchto recyklovaných zdrojů.

