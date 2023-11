Dacia se stala v Evropě synonymem dostupného automobilu a poměrně rychle ze sebe smyla nálepku značky z bývalého východního bloku. Logan, Duster nebo Sandero uspěly i v západoevropských zemích, ostatně Francie je dnes pro rumunského výrobce největším odbytištěm. „Když to řeknu trochu brutálně, v roce 2033 budeme poslední značkou se spalovacími motory,“ nastínil budoucnost Dacie na setkání s novináři v Praze její viceprezident pro prodeje, provoz a marketing Xavier Martinet.

Jeho strategií je nabízet spalovací motory až do chvíle, kdy mu to úřady skutečně zakážou. V Evropě to je rok 2035, mimo ni zatím definitivní datum na mnoha trzích známé není. „Neznamená to však, že půjde o nečisté motory. Existují i čisté formy spalovacích motorů, dále budeme rozvíjet třeba pohon na LPG,“ předesílá Martinet.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký pohon budou mít nové vozy Dacia.

Jak Dacia dosahuje nízké ceny u svých vozů.