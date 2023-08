Představte si, že by Kaplický postavil půlku Prahy – nejen neexistující letenskou chobotnici, ale také bytové domy, banky, pojišťovny i obchodní domy. V podstatě by přetvořil ráz města do posledních detailů včetně vltavských nábřeží a mostů, Grébovku, Václavák a také podobu veřejného osvětlení i pomníků. A to všechno by zůstalo stát sto let.

Přijde vám ta představa neskutečná? Tak přesně taková je Plečnikova Lublaň. Do Barcelony se jezdí za Gaudím, do Vídně za Hundertwasserem, a kdo miluje Jože Plečnika, procházku po Lublani bere jako povinnost. Slovinské hlavní město je místo, kde milovník architektury naplno nasaje Plečnikův pohled na svět. Vždyť na vás „vykoukne“ dokonce i na městském hřbitově Žale, pro který navrhl vstup připomínající antickou bránu na onen svět. A pochován je tu samozřejmě taky.