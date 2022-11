Kamenitá zátoka, Jadran a české rodinky válející se na ručnících, aby ušetřily za placená lehátka. Ale ne, dovolená v Chorvatsku vůbec nemusí vypadat tak typicky, jak si ji většina lidí představuje. Můžete jako ve variaci na film Blade Runner pozorovat západ slunce nad působivými ruinami.

Pláž v Kupari těsně pod Dubrovníkem a jen co by kamenem dohodil od hranic s Černou Horou je jako vystřižená z apokalyptických filmů. Nad mořskými vlnkami a dovolenkáři v barevných plavkách se tyčí válkou zdemolovaný a desítky let opuštěný hotelový komplex. Jde ho navíc volně navštívit a prošmejdit jednotlivé budovy od sklepa až po střechu.