V automobilovém průmyslu se v poslední době nemluví o ničem jiném. Vrcholoví manažeři skloňují téma transformace prakticky v každém prohlášení a problémy posledních měsíců, které způsobila pandemie koronaviru a nedostatek dílů, tlak na změnu ještě zvýšily. „Nacházíme se v období nejradikálnější proměny v historii autoprůmyslu a musíme se vyrovnat i se silnou konkurencí. Bude potřeba se změnit i kulturně, uvnitř firmy,“ začíná své prohlášení Christian Schrader, vedoucí strategie Škody Auto.

Automobilka proto před koncem letošního roku ustavila speciální pětičlenný poradní výbor, který se má věnovat tématu udržitelného rozvoje a navrhovat kroky, jak toho dosáhnout. Členy mají být různí odborníci specializující se na životní prostředí, ekonomii, státní sektor i sociální oblasti.

Praktické kroky, které mají automobilku na základě doporučení výboru strategicky posunout k ekologičtější výrobě, by se měly projevit nejpozději do konce dekády. V té době chce automobilka všechny své české závody proměnit na uhlíkově neutrální. Od roku 2020 je CO 2 neutrální závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí, zbývá tedy fabrika v Mladé Boleslavi a v Kvasinách.

„Přes dvě miliardy korun nyní investujeme do modernizace teplárny Ško-Energo, která zásobuje teplem přímo náš výrobní závod i část domácností v Mladé Boleslavi. V roce 2025 bude spalovat výhradně biomasu a jako palivo bude používat štěpku z českých státních lesů,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škody Auto za oblast výroby a logistiky. Teplárna nyní spaluje biomasu zhruba z jedné třetiny, primárně využívá jako zdroj uhlí. „Tím, že přejdeme na stoprocentní využití biomasy, ušetříme ročně zhruba 400 tisíc tun CO 2 , což odpovídá emisím CO 2 vyprodukovaným 40 tisíci obyvateli v Česku za celý rok,“ dodal. Automobilka letos zprovoznila také fotovoltaickou elektrárnu na střechách mladoboleslavského závodu a do čtyř let chce ve všech českých závodech využívat výhradně recyklovanou vodu z čističek z bezprostředního okolí továren. Projekt má vyjít na 1,4 miliardy korun. Škoda Auto se stala první koncernovou značkou ve Volkswagenu, která při výrobě aut neprodukuje skládkovaný odpad.

Zaměřit se chce i na recyklované materiály, které mají najít ještě větší využití přímo ve výrobě nových vozů. „Už dnes vyrábíme potahy sedadel utkané z nití vyrobených z PET lahví. Na každý elektromobil Enyaq připadá zhruba tisíc plastových lahví,“ vysvětluje Karsten Schnake, člen představenstva Škody Auto za oblast nákupu. „V rámci cirkulární ekonomiky toho lze využívat překvapivě hodně a recykláty jsou mnohdy levnější a dostupnější, a proto najdou v nových vozech ještě větší uplatnění,“ dodává. Pigmenty do laků se vyrábějí i ze starých pneumatik, na ekologičtější způsob vyčinění kůže se používají slupky z kávových zrn. „Chceme se na produkci kávy zaměřit, budeme ji v Indii sami šetrně vyrábět, slupky se použijí ve výrobě a kávu pak nabídneme našim zaměstnancům,“ nastiňuje plán Schnake.

Automobilka kvůli pandemii letos nevyrobí tolik aut, kolik předpokládala. Investice, které mají zajistit udržitelnou výrobu, to však údajně neovlivní. „Naši strategii to nemění. Dodržíme původní plány, i když to stojí hodně peněz. Finance na to máme už připravené na rezervních účtech,“ tvrdí Oeljeklaus.