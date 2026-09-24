Poslední měsíce se na český trh hrnou hlavně nové čínské značky. Jedna čerstvá novinka je však jiného ražení. Do Česka vstupuje automobilka Bovensiepen. Manufakturu z bavorského Buchloe vede rodina, která po šedesát let stála za jménem vozů Alpina. Značku u nás zastupuje společnost Invelt, která prodává vozy BMW.
I když je fakticky nová, její příběh je už docela košatý. Začíná před více než šedesáti lety, kdy Burkard Bovensiepen založil v Německu firmu, která pod značkou Alpina upravovala vozy BMW. Nešlo o druhořadého tuningového úpravce, ale společnost se statusem plnohodnotného výrobce automobilů, včetně práva přidělovat vozům vlastní VIN (výrobní čísla). Alpina byla po desetiletí synonymem pro decentně upravená, extrémně kvalitně provedená BMW s charakteristickým zeleno-modrým laděním a vlastními koly. Zkrátka, když jste viděli někoho, kdo řídí Alpinu, věděli jste, že chce to nejlepší, co šlo z „bavoráků“ vydestilovat.