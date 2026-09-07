Česko dlouhodobě patří k evropským podprůměrům v adopci elektromobility, ukazuje to i pohled dovnitř flotily 44 tisíc vozidel leasingové společnosti Arval. Její generální ředitel Aleš Polák ale v rozhovoru naznačuje, že podle zájmu klientů se situace začíná pomalu měnit.
Daleko víc teď klienti řeší, kde levněji dobíjet. Přesvědčuje je i fakt, že baterie stárnou pomaleji, než se čekalo. V rozhovoru se Polák věnuje rostoucímu vlivu čínských značek, které by mohly za pět let ovládnout dle jeho odhadů přes desetinu českého trhu.
Elektroauta v Česku: proč jsme v Evropě na chvostu a co to mění
Zatímco v Evropě dnes tvoří elektromobily třetinu nově registrovaných aut, v Česku je to jen něco přes pět procent — hůř na tom je už jen Slovensko. „Nestojí za tím chybějící nabídka ani cena, ale hlavně mentalita. V Česku je znát vyšší míra konzervatismu, pokud jde o výběr auta,“ říká Polák. Paradoxní je to o to víc, že Češi patří k evropské špičce ve vybavenosti fotovoltaikou.
Generální ředitel Arvalu ale mluví i o viditelném zlomu, kdy čím dál víc menších a středních firem chce elektroauta reálně vyzkoušet, a zájem roste i o ojetá elektrická vozidla, která se do Česka nyní ve velkém dováží ze zahraničí.
Baterie podle dat Arvalu z tisíců vozidel stárnou mnohem líp, než se čekalo, kdy si po 150 tisících kilometrech a třech až pěti letech provozu drží 90 až 91 procent kapacity. A dobíjení může být při chytrém přístupu výrazně levnější než tankování. Nabídka aut se podle něj také výrazně rozšiřuje, ale chybí elektromobily typu elektrické Octavie.
Podcast vznik ve spolupráci se společností Arval.
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