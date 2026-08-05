Porsche nemá kvůli nevydařené sázce na elektromobily i klesajícím prodejům především v Číně v poslední době tolik důvodů k úsměvu. Jedna konstanta ale v jeho nabídce zůstává: bez nadsázky ikonické 911 se daří. Kde SUV Cayenne nebo Macan padají prodeje, sportovní model roste. A když se posadíte za jeho volant, rychle pochopíte proč.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč je Porsche 911 za první pololetí letošního roku celosvětově druhým nejprodávanějším modelem značky.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.