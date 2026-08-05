Porsche nemá kvůli nevydařené sázce na elektromobily i klesajícím prodejům především v Číně v poslední době tolik důvodů k úsměvu. Jedna konstanta ale v jeho nabídce zůstává: bez nadsázky ikonické 911 se daří. Kde SUV Cayenne nebo Macan padají prodeje, sportovní model roste. A když se posadíte za jeho volant, rychle pochopíte proč.
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- Proč je Porsche 911 za první pololetí letošního roku celosvětově druhým nejprodávanějším modelem značky.
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