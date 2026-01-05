Na český trh přicházejí další značky automobilů z Číny. Jen během roku 2025 jich přibyl dvouciferný počet a další se chystají v tomto roce. Je mezi nimi i Chery, největší čínský vývozce aut. Ten se zatím v Evropě zaměřuje výhradně na vozy kategorie SUV.
Marketingový ředitel českého zastoupení značky Mike Köppe dlouhá léta pracoval pro Škodu Auto a Volkswagen. Pak se z automobilového světa stáhnul, nabídka Chery ho ale přilákala k návratu. V odhadech, kam až může značka vystoupat, je optimistický a lehce ambiciózní. V rozhovoru pro HN také tvrdí, že prvotní reakce zákazníků jsou vesměs velmi pozitivní. Už tolik neřeší čínský původ auta, ale spíše jeho cenu a celkové provozní náklady.
Co se dočtete dál
- Jak čínské automobilky vnímají Česko?
- Jak vnímají čínská auta čeští zákazníci?
- Jaké má Chery v tuzemsku ambice?
