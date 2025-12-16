Pumpa Orlenu na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku zažívala posledních několik let krušné časy. Od doby, kdy ji ŘSD při rekonstrukci dálnice „odřízlo“ přímo od hlavní komunikace ve směru na Louny, prodej paliva klesl. Současně je to ale čerpačka, kterou využívají místní z okolí žijící na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje.
A tak ji provozovatel začátkem letošního roku přestavěl na bezobslužnou stanici. „Tím se výtoč zásadně zvýšila, právě proto, že bez obsluhy můžeme cenu pohonných hmot snížit,“ říká Rostislav Moravec, ředitel maloobchodní sítě skupiny Orlen.
Za litr nafty tu provozovatel účtuje 30,90 koruny a za litr benzinu 31,90 koruny. Stanice Shell, která je o 17 kilometrů blíž Praze, prodává naftu o čtyři koruny a benzin o rovné tři koruny dráž.
Co se dočtete dál
- Jaký sortiment je k dispozici?
- Jak bezobslužná prodejna funguje?
- Jak je vyřešena ochrana před krádežemi?
