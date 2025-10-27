Do aukce v rámci výstavy Prague Car Festival míří exemplář z české motocyklové historie, k němuž se váže zajímavý příběh. Jawa 650 Limited Edition vznikla pouze v počtu 21 kusů, každá se pyšnila pořadovým číslem a byla doplněná o unikátní náramkové hodinky Prim Rider se stejným číslem. Vžilo se pro ni označení „milionářská“ Jawa, jelikož se o její vznik zasadili tehdejší vlivní manažeři, politici, lobbisté i poměrně kontroverzní osobnosti.
Co se dočtete dál
- Proč je právě limitovaná Jawa 650 Classic považovaná za sběratelskou raritu.
- Jaký význam má doprovodný kus v podobě hodinek Prim Rider se stejným číslem.
- Jaké technické a designové prvky odlišují limitovanou edici od běžné 650 Classic.
- Za kolik se vydražila charitativní Jawa z této limitky.
- Jaká je role anonymního majitele a jak ovlivňuje cenu a prestiž aukce
- Jaká je investiční perspektiva pro sběratele historických českých motocyklů
