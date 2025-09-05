Je to nejdůležitější BMW za posledních několik let. Začíná totiž novou elektrickou éru značky, kterou nelze vystihnout příznačnějším označením než Neue Klasse (nová třída).
Ta už tu jednou byla. V šedesátých letech automobilku z Mnichova zachránila před krachem a dala jí směr, který drží dodnes. Stejně revoluční by chtělo být i SUV iX3, jehož prvky prý uvidíme do roku 2027 na čtyřiceti nových či omlazených autech BMW.
Základem je 800V elektrická architektura v kombinaci s novou softwarovou architekturou. Zjednodušeně řečeno, iX3 řídí čtyři superpočítače, které dohromady poskytují dvacetkrát vyšší výpočetní výkon, než mají současná BMW. Jeden počítač přitom řídí pohon a dynamiku, jiný je speciálně určený pro asistenční systémy.
Co se dočtete dál
- Jaká je baterie nového BMW a kolik vydrží.
- Jak vypadá interiér vozu a které vychytávky nabízí.
- Kolik bude nové auto stát a kdy má jít do prodeje.
