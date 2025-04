Stát podepsal smlouvu na dvě mobilní kontrolní jednotky, lidově se jim vžilo označení mobilní STK. Jsou objednané pro novou inspekci, která bude kontrolovat technický stav vozidel a dodržování předpisů přímo v provozu a intenzivněji.

Ministerstvo dopravy rozjíždí projekt dohledu nad silniční dopravou. Od července letošního roku začne oficiálně fungovat nově vznikající Inspekce silniční dopravy (INSID), která převezme agendu Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a rozšíří možnosti státu kontrolovat provoz na silnicích.

Inspektoři budou mít větší pravomoci, než měli doposud. Jsou oprávněni zastavit vozidlo bez asistence policie a budou provádět technickou kontrolu, mohou udělit pokuty na místě, nebo dokonce zabránit motoristovi v jízdě, pokud bude vozidlo technicky nezpůsobilé. Kontroloři dokážou odhalit například zařízení, které omezuje přimíchávání AdBlue do paliva, umí zvážit kamion, zda není přetížený, odhalí i manipulaci s tachografem.

INSID bude mít nejen nové kompetence, ale také úplně nový arzenál. Vybaví se celkem 26 auty, které motorista bezpečně pozná už od pohledu díky modrým polepům a také modrým majáčkům namísto dosavadních oranžových. Budou tak daleko více působit jako policejní hlídky.

„K obměně vozového parku by muselo dojít i v případě, kdyby INSID nevznikal. Část našich vozidel je z roku 2008, zbylá jsou stará osm let. Dosavadní výbava techniků je ale v pořádku a funkční, a tak tyto vestavby pouze přemístíme do nových vozidel,“ říká Pavel Bergman, náměstek Kontrolního úseku Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Ten má mít dohled nad Kontrolním úsekem nově vznikající INSID.

Jde tak například o přenosné váhy či lehátka na kontrolu podvozků, ale také zařízení na kontrolu emisí výfukových plynů.

Mobilní STK, mobilní kontrola emisí a nová vozidla kontrolorů. Stát zřizuje inspekci, která bude kontrolovat auta v provozu

Mobilní STK i „lovci čoudících dieselů“

Čtyři z vozidel nové flotily ale budou mít speciální účel: dvě se budou používat primárně na měření emisí a dvě jako pojízdné technické kontroly. „Ty jsou vybaveny vším, co má i standardní Stanice technické kontroly, tedy kromě regloskopu. Takto v provozu nelze splnit podmínky, za kterých se měří správné seřízení světlometů,“ vysvětluje Bergman. „Našim primárním účelem je zaměřit se především na kamionovou a také autobusovou dopravu, na bezpečnou přepravu nákladu a dodržování hmotnostních limitů. Každé vozidlo INSID dostane přístup ke vzdálenému čtení chytrých tachografů.“ Díky tomu bude moci zastavit jen kamiony s reálným podezřením na přestupek.

„Nechceme si hrát na STK, je však důležité zajistit, aby po silnicích jezdila bezpečná auta, u osobních vozidel tak budeme sledovat především účinnost a souměrnost brzd. A pokud inspektoři už od pohledu uvidí auto, kterému se z výfuku line nepřirozený kouř, podrobí ho kontrole. Nicméně sledování emisí výfukových plynů bude spíš okraj našeho zájmu,“ říká Bergman.

První dvě vozidla míří do výroby

Ministerstvo dopravy tento týden podepsalo první smlouvu na dodávku dvou mobilních STK, a to s polskou společností PT Wanicki Sp. z o.o., která podobné jednotky dodává i tamním dopravním inspektorům.

„Smlouva o dodání mobilních kontrolních jednotek pro Inspekci silniční dopravy byla oficiálně podepsaná ve středu. Veřejná zakázka na pořízení zmíněných jednotek byla vypsaná s cílem posílit kapacity a efektivitu kontrolní činnosti v oblasti silniční dopravy,“ uvedla Veronika Zichová, vedoucí oddělení vnitřních služeb v CSPSD.

Podle věstníku veřejných zakázek stát nabízel za tyto dvě jednotky 24,7 milionu korun. Požadoval, aby součástí vestavby byla také kancelář a chemická toaleta pro inspektory. „Vozidlo se nebude pohybovat tak rychle a odpočívadla v rámci tuzemské silniční sítě nejsou vždy vybavená sociálním zařízením,“ vysvětluje Bergman.

Firma má na dodání půl roku, nejpozději v říjnu by tedy inspektoři měli mít tato vozidla k dispozici. Tým kontrolních jednotek se byl v Polsku u tamních kolegů na tyto jednotky podívat a prohlédnout si, jak v provozu fungují (viz foto). Mobilní STK české INSID bude vypadat velmi podobně jako ty polské.

„Zatímco oni mají vestavbu instalovanou na nákladní vůz Iveco, my jsme vybrali DAF. Byli jsme se dívat na různé tyto mobilní jednotky i na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. Od polských kolegů víme, že jim velmi pomáhají snížit počet nevyhovujících vozidel v provozu,“ tvrdí Bergman.

Pravomoci jako policie

Zásadní změnou je podle realizačního týmu především to, že díky rozšířené pravomoci inspektoři budou moci samostatně zastavovat vozidla, ukládat pokuty na místě, vybírat kauce, případně zabavovat doklady či značky vozidel. A to bez asistence policie nebo celníků.

INSID bude mít 80 zaměstnanců, z čehož 57 připadá na kontrolní inspektory, v každém vozidle budou ve službě dva. Přitom CSPSD má aktuálně 42 inspektorů a čtyři školitele. „Všem zaměstnancům jsme nabídli pracovní pozici v nově vznikající inspekci, mají možnost si to do konce srpna rozmyslet. Rád bych, kdyby přešli všichni,“ uzavírá Bergman.