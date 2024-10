Doprava je jediným sektorem, ve kterém emise trvale stoupají, říká Jan Dusík, který je v Evropské komisi (EK) zástupcem generálního ředitele pro klimatickou politiku. To je podle něj i jedním z důvodů, proč Evropská unie tlačí čím dál víc na elektrifikaci dopravy a on osobně není zastáncem toho, aby se cíle pro snižování emisí pro osobní i nákladní automobily posouvaly. A platí podle něj také rok 2035 stanovený jako konečné datum, odkdy se mohou v Evropě prodávat nová pouze bezemisní auta. Dusík se dá označit za Čecha s nejvyšším vlivem na Green Deal. Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (oba ODS) přitom chtějí usilovat o úpravu emisních cílů v autoprůmyslu.

Oba politici poznamenávají, že trh ukazuje jinou realitu, než jsou plány Evropské komise. Průměrné prodeje elektrických vozů v rámci členských států nerostou tak, jak si unie před lety předeslala. Na některých trzích, jako je například Německo, jsou prodeje už několikátý měsíc v řadě meziročně nižší, a to proto, že byla ukončena podpora na jejich nákup. V Česku se zájem o elektrické vozy naopak zvedl. Je to ale jen díky tomu, že od jara mohou firmy uplatnit slevu 200 až 300 tisíc na nákup elektromobilu. Výrobci se ale obávají, že po ukončení dotací prodeje opět zamrznou, jak k tomu došlo právě u západních sousedů.

Jak čelit vlažnější poptávce, jak přesvědčit ty váhající zákazníky, či snad dokonce odpůrce elektromobility, a jak přitom současně investovat do vývoje a udržet si prosperitu a konkurenceschopnost vůči sílící a čím dál lepší konkurenci z USA a především Číny, se řešilo na letošním Foru elektromobilita. To pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s LEEF Technologies a je to největší tuzemská konference zaměřená na komplexní oblast čisté mobility, která také mapuje měnící se zákony.

Dvoudenní konference byla každoročně – letos už posedmé – programově nabitá. Ve Foru Karlín byly vystavené automobilové novinky, lidé se mohli také projet nejnovějšími elektrovozy. Letos poprvé byly mezi prezentéry zastoupené také čínské značky, jmenovitě BYD a Rising. Nechyběla Tesla Cybertruck ani roadster od čínské automobilky MG. Zájemci o testovací jízdu si mohli vedle vozů Hyundai, Kia, MG či vozů Škody Auto a Iveca vyzkoušet také čínské Nio EL6. Zdaleka největší zájem byl ale o maličké Microlino 2.0. „Časové sloty jsou vybookované na celý den,“ informovaly hostesky.

První den konference už tradičně odstartoval nejsledovanějším diskusním panelem, kterého se účastnili Jiří Maláček za Škodu Auto, Martin Gajdoš za Orlen Unipetrol a Pavel Cyrani z ČEZ. Debata se točila právě kolem pokusu o revizi emisních limitů pro vypouštění oxidu uhličitého u nových osobních aut prodávaných v zemích EU. Povolené průměrné emise příští rok klesnou z letošních 116 gramů na necelých 93,6 gramu na kilometr. Výrobci, a to nejen Škoda Auto, ale zejména mateřský Volkswagen, přiznávají, že při aktuálním zájmu o elektrovozy v Evropě by cíle pro ně stanovené nesplnili. Museli by kvůli tomu platit pokutu, která dosahuje 95 eur za každý překročený gram vypuštěného CO 2 za každé registrované auto. V řádu miliard eur by to dopadlo právě na německý Volkswagen.

Probírala se ale i globální témata a aktuální stav elektromobility v Česku. Pavel Cyrani připomněl, že nabíjecí síť je velmi robustní a předbíhá samotné prodeje. Aktuální využitelnost nabíjecí sítě v Česku je průměrně nadále kolem dvou procent. Na nejpopulárnějších místech ale překračuje i desetiprocentní hranici, což už je pozitivnější. „V poslední době se zaměřujeme na výstavbu těch nejrychlejších hubů se stanicemi s výkonem kolem 300 kW. Těchto ultrarychlých postavíme letos více než sto. Cesta ke Středozemnímu moři ze severu Evropy je tak pro naše zákazníky ještě snadnější,“ říká Cyrani.

Gajdoš za Orlen přiznává, že vodík se neprosazuje tak, jak se čekalo, a ve srovnání s bateriovou elektromobilitou zaostává. Na trhu nejsou vodíková auta ani stanice a výroba vodíku je drahá. „I proto reagujeme a teď se více zaměřujeme na elektrifikaci, do tří let budeme mít v provozu vysokokapacitní dobíjecí stanice na našich pumpách, abychom mohli obsloužit zákazníka takovým způsobem, že tento zážitek bude úplně stejný jako pro majitele auta se spalovacím motorem,“ říká Gajdoš.

V další diskusi se probíral aktuální stav nabíjecí infrastruktury a její služby ještě víc do hloubky. Nad tématy debatovali zástupci velkých energetických společností, tedy PRE, E.ON, ale také Sudop Energy and Environment a Elexim.

Microlino 2.0 návštěvníky zaujalo, lidé využívali možnosti testovacích jízd. Foto: Lukáš Bíba

Třetí velká debata pak pokryla nabídku automobilek s velkým výběrem elektromodelů. Diskutovali šéfové importů značek – Martin Saitz z Hyundai, Arnošt Barna z Kie, Martin Králíček z MG, Tomáš Duchoň, šéf prodeje ve Škodě Auto, a Vladislav Strašil, šéf Volkswagen Financial Services.

Elektromobilitu zasadil do globálního kontextu Petr Knap, senior advisor v poradenské společnosti EY, a přidal varování, které by měl evropský autoprůmysl reflektovat: „Propad zájmu o elektromobily v Evropě má své příčiny. Například nedostatečná nabíjecí infrastruktura a komfort dobíjení, snížené pobídky v evropských státech na koupi BEV a přetrvávající vysoké ceny a také nejistota ohledně zůstatkových hodnot elektroaut.“ I debata o možném oddálení konce spalovacích aut vede podle něj k tomu, že zákazníci dnes váhají, zda u konvenčních pohonů nezůstat.

Jak se zaváděla elektromobilita do fleetu Komerční banky a jakou zkušenost si z toho firma odnesla, přednesl Tomáš Talaš, který měl rozvoj elektrifikace v KB na starosti. „V průzkumu předtím, než jsme auta nakoupili, byli zaměstnanci proti. Jakmile ale lidé s auty reálně jezdili, velmi si je oblíbili a zkušenost brali jako pozitivní.“

Další řečníci mluvili například o tom, jaký je aktuální stav na trhu s ojetými elektrovozy (Aures Holdings), velké leasingovky – konkrétně Drivalia, Arval a VWFS – zase probraly financování a půjčování elektromobilů. Jedna ze zajímavých debat, které v minulosti na Foru elektromobilita ještě nikdy neproběhly, se věnovala čínským značkám a tomu, jak se jim během krátké doby podařilo naskočit na vlnu technologických inovací. Dnes Čína jasně dominuje světovému trhu s elektromobily. Téma obohatil Ladislav Rulf z KPMG svou analýzou, Tie Feng Shan z TFS Czech–China import & export dodal reálnou stránku. Jeho firma dováží na český trh elektrické vozy z Číny.

Odpolední program se zaměřil na odborná témata. Probraly se jak technologie pohonných jednotek elektromobilů – například motory pro elektromobily a jejich výroba společností Bosch Powertrain, kterou popsal Jiří Müller –, tak vývoj technologií baterií a také výroba čipů pro automobily, která probíhá i v závodech v Česku (onsemi). Technologii elektromobilu Tesla Cybertruck probral dopodrobna Jaromír Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu.

Populárním tématem byly dvě přednášky zaměřené na hašení elektromobilů. Jak přesně probíhal zásah u zatím jediného mediálně velmi sledovaného požáru elektrického Jaguaru i-Pace, ke kterému došlo loni v Praze, popsal Luděk Prudil z pražského hasičského záchranného sboru. Jak se hasiči učí hasit požáry elektrovozů ve Švédsku, přednesl na dálku Per-Ola Malmqvist ze Švédské agentury pro civilní pohotovost MSB.