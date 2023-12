Šedá Q7 vypadá docela nenápadně. Zvlášť ve společnosti divoce barevných – fialového či měděného Audi ze zakázkového programu Exclusive. A navíc stojí v letištním hangáru v Tlusticích u Hořovic úplně nejdál ze všech aut, která mají ohromit novináře. Má ale něco navíc oproti ostatním. Kdyby na ni někdo vystřelil z pistole ráže 9 milimetrů, do kabiny by kulka neproletěla.

Zastavila by se v bočním skle a zevnitř by náboje udělaly „bradavky“. „Kdo má z našich zákazníků tu zkušenost, vyprávěl nám, že je při tom uvnitř docela ticho, zní to jenom jako plopt, plopt, plopt,“ popisuje zvukem připomínající výstřel korkové zátky od lahve vína Ladislav Pék, co se děje, když někdo puškou zaútočí na posádku ve voze.

