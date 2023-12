Ještě před pár týdny se na stejné montážní lince vyráběl Volkswagen up!, nejmenší model v nabídce německého výrobce. Teď ho nahradila vlajková loď Škody Auto. V bratislavské továrně VW začala v pátek 1. prosince sériová výroba čtvrté generace Škody Superb, zatím s karoserií kombi. „Limuzína, vyráběná na stejné lince, přibude příští rok,“ řekl předseda představenstva slovenské divize Volkswagenu Wolfram Kirchert při zahájení produkce.

Je to vůbec poprvé, co se bude vrcholný model české automobilky vyrábět pro Evropu jinde než v Kvasinách. Přesun to byl ale dlouho plánovaný, mladoboleslavská automobilka ho oznámila už v listopadu 2020. Produkce Superbu v Bratislavě pak spustila velká výrobní škatulata. Do Kvasin se od příštího léta nastěhuje Octavia, která pro změnu na linkách v Mladé Boleslavi uvolní místo pro výrobu elektromobilů. Do roku 2026 jich chce Škoda vyrábět hned šest.

