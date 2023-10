Dva dny, desítky aut a stovky účastníků. Letošní Forum elektromobilita na fotografiích

Hospodářské noviny a společnost LEEF Technologies uspořádaly šestý ročník akce zvané Forum elektromobilita, která proběhla ve dnech 11. a 12. října v prostorách Fora Karlín. Konference se tradičně věnuje elektromobilitě ze všech úhlů. Během dvou dnů se jí účastnilo více než 800 návštěvníků, především z automobilového byznysu a ze státní správy. Probraly se hlavní trendy, které určují směr elektrifikace osobní, nákladní i autobusové dopravy, podpora ze strany státu i budování nabíjecí infrastruktury.

Rozvoj elektromobility v Česku zatím zaostává za státy západní a severní Evropy. Podíl elektrických vozů na nově pořízených autech v Česku je pod třemi procenty, v Německu a Rakousku je to téměř pětina. I tak se ale na konferenci potvrdilo, že zájem o elektromobilitu se zvedá i v Česku, na trhu je více aut, průzkumy ukazují, že se začíná zvyšovat podíl těch, kteří by si do budoucna dokázali představit, že si auto na elektřinu pořídí.

Zástupci firem, které na konferenci vystoupily, představili sofistikovanější řešení elektromobility pro fleety, plány na rozvoj nabíjecí sítě i další služby. Ukazuje se, že se rozšiřuje nabídka ojetých elektrovozů. Jak letošní Forum elektromobilita probíhalo, se podívejte ve fotogalerii.