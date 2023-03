Během necelých dvou let ve vedení Škody Auto se zásadně zapsal do vývoje jejího směřování. Od loňského roku šéfuje Thomas Schäfer značce Volkswagen, kterou chce také změnit. Najít DNA, kterou prý trochu ztratila. Protože je v koncernu VW zodpovědný za všechny značky skupiny Volume – tedy VW osobní i užitkové vozy, Seat, Cupru a samozřejmě Škodu Auto –, do Mladé Boleslavi často jezdí. Stále lobbuje za stavbu gigafactory a otevřeně říká, že okolo syntetických paliv je zbytečný humbuk.

Financial Times minulý týden napsaly, že VW postaví továrnu na výrobu baterií do elektromobilů, takzvanou gigafactory, místo ve střední Evropě v USA. Škoda Auto ale tvrdí, že jednání pokračují. Jak to tedy je?

Jsou to dva na sobě nezávislé příběhy. Neexistuje žádná spojitost mezi rozhodnutím pro severoamerickou nebo evropskou lokalitu a neexistuje žádná priorita Severní Ameriky před Evropou. Vždy jsme říkali, že chceme v USA postavit továrnu na baterie v blízkosti místa, kde chceme později vyrábět elektromobily pro americký trh. V Chattanooze nyní montujeme ID.4, máme továrny v Mexiku, v USA uvádíme na trh novou značku Scout, takže poptávka po bateriích bude značná. Modely se nebudou z USA vyvážet, musíme si tedy zajistit dodávky bateriových akumulátorů pro tamní trh. Vedle toho ale potřebujeme továrny na výrobu bateriových článků o kapacitě 240 gigawatthodin v Evropě a stále jednáme o lokalitách.