Česko je sice pořád ve hře, ale jasno stále není. Rozhodnutí o výstavbě gigafactory na území střední Evropy, kterou má v plánu financovat Volkswagen, se opět odkládá. Původně mělo být jasno do konce loňského roku, pak se rozhodnutí odložilo, mluvilo se o březnu. Šéf Škody Auto Klaus Zellmer ale novinářům v pondělí 27. února sdělil, že koncern VW potřebuje na finální rozhodnutí více času.

„Evropská unie chystá nová opatření v programu Green Deal, proto VW počká na jeho finální vyznění. Uvidíme, zda by se díky těmto podpůrným balíčkům v rámci Green Dealu mohly Volkswagenu nabídnout v Evropě a v Česku lepší investiční pobídky. Vyplynulo to i ze schůzky premiéra Petra Fialy s šéfem koncernu VW Oliverem Blumem, ke které došlo před 14 dny,“ dodal s tím, že proces vyhodnocování pokračuje. V plánech na továrnu na výrobu baterií pro elektromobily, kterou by VW měl postavit, se uvažuje o lokalitě v Česku, Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku.