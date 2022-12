Veteranisté budou muset jednou za pět let vozit své historické stroje na prohlídku do stanice technické kontroly (STK). Tu musí co dva roky absolvovat běžná vozidla, veterány se „zelenými véčky“ na registračních značkách měly doposud výjimku. Veteránskou testaci jim zajišťovaly jednotlivé kluby, které kontrolují historickou původnost strojů dle mezinárodně uznaných požadavků. Technickou způsobilost následně potvrzovaly krajské testační komise.

Kontrolu technického stavu přímo na stanicích bude po veteránech nově požadovat ministerstvo dopravy, které potřebuje sladit české zákony s evropskou směrnicí. Jak budou kontroly pro starší auta probíhat, se ale teprve řeší. Novelizovaný zákon je už ale schválený a také ho podepsal prezident. Nové nařízení by tak mělo začít platit už zřejmě od října 2023.