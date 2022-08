Pandemie koronaviru přinesla do světa aut nečekaný efekt. Většina automobilek vydělala více peněz, ačkoliv méně vyráběla. Pro Mercedes to byl dostatečný impulz ke změně strategie: stuttgartská automobilka bude napříště luxusnější než kdy dříve, „lidové“ modely pošle do zapomnění.

„To, co bylo vždy jádrem naší značky, je nyní i jádrem naší strategie. Je to luxusní segment,“ řekl šéf Mercedesu Ola Källenius, když letos v květnu ve francouzském Nice představoval potenciálním investorům novou strategii firmy. Nejstarší automobilka světa bude podle Källeniuse napříště vyrábět už jen auta tří kategorií: „Top-End Luxury“, „Core Luxury“ a „Entry Luxury“. Nic obyčejnějšího na skladě nebude.

Během pandemie, která způsobila takzvaný čipový hladomor, a navíc zpřetrhala zavedené dodavatelsko-odběratelské vztahy, se Mercedes choval stejně racionálně jako ostatní automobilky. Když už byly úzkoprofilové součástky k dispozici, ve výrobě upřednostnil dražší a luxusnější modely, které mu přinesly vyšší zisk.

