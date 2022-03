Americká automobilka Tesla v úterý oficiálně otevřela svůj první závod v Evropě. V továrně u obce Grünheide u Berlína, do které nainvestovala 5,5 miliardy eur (přes 135 miliard korun), má firma v plánu vyrábět svou poslední novinku – Model Y. Ten se loni v létě začal prodávat také v Evropě, ale protože se zprovoznění evropského závodu vleklo, vůz se musel dovážet z Číny.

Teď se má stát Model Y nejprodávanější Teslou. Jde o crossover s technikou Modelu 3 s dojezdem až 505 kilometrů a cenou lehce nad 1,7 milionu korun. Vedle toho se v braniborské Gigafactory bude montovat také Model 3. Mají se zde vyrábět i baterie, články a pohonné jednotky pro elektromobily.

Firma má v plánu vyrábět ve své evropské továrně až půl milionu aut ročně a zaměstnat asi 12 tisíc lidí. Tesla v úterý uvedla, že do této chvíle zaměstnala 3000 lidí. Kolik aut stihne letos smontovat, nesdělila, ovšem automobilový magazín Automotive News Europe uvádí, že podle analytické společnosti JP Morgan by letos měla v Německu vyrobit 54 tisíc vozů, v roce 2023 až 280 tisíc – a do roku 2025 by fabrika měla naplno využít kapacitu výroby půl milionu vozů ročně.

Braniborskou továrnu slavnostně otevřel zakladatel automobilky Elon Musk, který do Berlína přicestoval už v pondělí. Na místě osobně předal prvním 30 zákazníkům jejich nové vozy „Made in Germany“. Šlo o Modely Y Performance, které lze v českém online konfigurátoru pořídit za necelých 1,9 milionu korun.

Na oficiální ceremoniál dorazili také německý kancléř Olaf Scholz (SPD) či spolkový ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení). Němečtí vládní představitele výstavbu továrny Tesla hodnotí vesměs kladně. Například spolkový ministr dopravy Volker Wissing před nedávnem uvedl pro WirtschaftsWoche toto: „Otevření závodu Tesla v Braniborsku ukazuje, že Německo je nejdůležitější automobilovou lokalitou v Evropě.“

V okolí závodu se od rána rovněž shromáždila skupinka ekologických aktivistů, kteří proti továrně dlouhodobě protestují. Upozorňují zejména na to, že závod stojí v blízkosti přírodní rezervace i zdroje pitné vody pro celou oblast, čímž tento zdroj údajně ohrožuje.

Podle fotek, které zveřejnila agentura Reuters, se přítomní lidé nadšeně fotili s Muskem a prohlíželi si vozy v továrně.

Továrna v rekordním čase

Nejnovější továrna Tesly vznikla v rekordním čase – automobilce to trvalo pouhé dva roky. Po celou dobu se ale táhla schvalovací řízení, za což se střídavě navzájem kritizovali Musk a německé úřady. Šéf Tesly si stěžoval na byrokracii, úřady zase oponovaly, že Musk stavební procesy obchází.

Finální povolení zprovoznit v Německu svůj první závod na výrobu automobilů získala Tesla od ministerstva životního prostředí spolkové země Braniborsko před více než dvěma týdny, konkrétně 4. března. Plán na výstavbu Gigafactory, zvané také Giga Berlín nebo Gigafactory 4, oznámil Musk v listopadu 2019 na ceremoniálu Zlatý volant.

Tesla však už od roku 2015 veřejně hovořila o tom, že postaví fabriku „někde v Evropě“. Politici z více než deseti evropských zemí se poté předháněli v prohlášeních, kdo z nich by výstavbu strategicky důležité fabriky uvítal víc. V jednu chvíli se spekulovalo i o Česku. Nakonec se firma dohodla s německou vládou, vybral se pozemek o velikosti 300 hektarů u obce Grünheide v Braniborsku asi 30 kilometrů jihovýchodně od Berlína. Tesla již dříve uvedla, že chce v této fabrice vyrábět až půl milionu aut ročně a má v plánu nabídnout zaměstnání až 40 tisícům zájemců.

Fabrika je na strategicky výhodném místě – nachází se na páteřní železniční trati Berlín – Vratislav a přímo přiléhá k dálničnímu okruhu A10 kolem Berlína zvanému Berliner Ring. Už na počátku milénia německá automobilka BMW uvažovala o výstavbě nové továrny právě tady, nakonec si ale vybrala jinou lokalitu v Sasku.

S výkopovými pracemi Tesla začala už začátkem roku 2020. Během výstavby se však objevovaly různé komplikace. Továrna stojí na původně zalesněných pozemcích v blízkosti přírodní rezervace i zdroje pitné vody pro celou oblast. Ekologičtí aktivisté protestovali proti kácení borovic i proti výstavbě fabriky na místě, kde přezimují hadi, ještěrky a hnízdí ptactvo. Později se v zemi při hloubení základů našla munice ze druhé světové války a také sedm pum, které se musely při řízené explozi zničit.

Zprovoznění továrny by mělo pomoci Tesle zlepšit její pozici na evropském trhu a konkurovat koncernu Volkswagen Group. Automobilový magazín Automotive News Europe uvádí, že v současnosti si koncern drží na evropském trhu s elektrickými vozidly 25procentní podíl, zatímco Tesla má 13 procent.