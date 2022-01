Nedokončené škodovky s chybějícími čipy z odstavných ploch zanedlouho zmizí. „Pro český trh na nich stojí posledních padesát aut a celkem už je na parkovištích jen několik set kusů,“ říká Jiří Maláček, šéf Škody Auto pro český trh. Vozy se postupně dokončovaly během odstávky ve výrobě v českých závodech, která probíhala na konci prosince a v prvním lednovém týdnu. V nejkritičtějším období přitom loni bylo na odstavných plochách téměř padesát tisíc aut.

Jak se bude situace s polovodiči v autoprůmyslu vyvíjet v letošním roce, hodnotí Maláček zatím opatrně. „Doufáme, že to bude lepší než loni, ale nechceme to zakřiknout,“ říká. Výpadek čipů byl jednou z hlavních příčin, proč Škoda Auto loni vyrobila méně aut, než předpokládala, a i proto se její tržní podíl oslabil. Zatímco v roce 2020 držela Škodovka se 74 786 vozy téměř 37procentní podíl na trhu, loni se 70 946 prodanými auty kleslo její zastoupení na 34 procent.

V prognózách je proto značka obezřetná. „Letos chceme prodat v Česku zhruba 73 tisíc aut, tedy asi o dva tisíce vozů více než loni,“ vysvětluje Maláček. Loni se na českém trhu prodalo celkem 206 tisíc osobních vozů všech značek – a šéf českého zastoupení Škodovky odhaduje, že za rok 2022 by mohlo v Česku najít svého nového majitele 215 tisíc osobních aut.

Problém s čipy nejvíce postihl u mladoboleslavské značky model Octavia. I proto tento vůz přišel o pozici nejprodávanější škodovky a současně také nejprodávanějšího auta na českém trhu vůbec – nahradil ho model Fabia, který se loni představil v nové generaci. Tohoto menšího modelu se loni prodalo 15 450 kusů, Octavií o více než tisícovku nižší počet.

Maláček ovšem očekává, že až se situace s čipy zcela stabilizuje, Octavia se opět dostane na vedoucí pozici. Je nejprodávanějším modelem mezi firemní klientelou, naopak nejžádanější škodovkou mezi soukromými zákazníky zůstává SUV Kamiq. Mezi elektromobily byl na českém trhu nejžádanější Enyaq iV, prodalo se jich více než 800 z celkového počtu 2393 udaných elektrovozů.

Přestože Škoda Auto ještě na počátku loňského roku očekávala lepší prodeje, Maláček je s výsledky nakonec spokojený. „Celosvětový propad v prodejích značky Škoda je 13procentní a v Česku jsme evidovali jen pětiprocentní pokles. V pozitivní náladě nás drží i celkový počet objednávek, které jsme loni obdrželi – za celý rok jich přišlo 107 tisíc,“ libuje si.

To však také znamená, že několik desítek tisíc lidí aktuálně čeká na dodání vozu, lhůty se přitom zatím nijak nezkracují. „Na auto se aktuálně čeká od pěti do čtrnácti měsíců,“ přiznává Maláček. Nadále platí, že nejkratší termín dodání má elektromobil Enyaq iV. Jemu dává automobilka přesnost ze dvou důvodů: s větším počtem prodaných Enyaqů si zlepšuje bilanci emisí u prodaných aut – a také má na tomto modelu největší marži.

Vedle opatrných prodejních odhadů Škoda také připomíná, jaké modely začne letos prodávat. Na jaře to bude faceliftované SUV Karoq. To se mělo k prodejcům dostat už loni na podzim, problém s polovodiči ale tento model odsunul až na letošek, což je i případ omlazeného Kodiaqu. Koncem února také představí kupé verzi elektromobilu Enyaq iV a letos ještě uvede na trh Fabii Monte Carlo. Maláček zároveň připouští, že škodovky se zřejmě budou i nadále zdražovat, jak se ostatně loni stalo několikrát. „Minimálně o inflaci zdražovat budeme muset. Už dříve jsme uvedli, že musíme reagovat i na zvyšující se nároky kolem emisí či bezpečnostních výbav,“ dodává. Kdy a o kolik přesně, ale uvést nechce.

Škodovky z druhé ruky

Škoda je na českém trhu prodejně úspěšná také mezi ojetinami. České zastoupení provozuje certifikovaný prodej ojetých aut Škoda Plus, jež je v Česku jedničkou na trhu s výsledky před AAA Auto i jinými autobazary. Loni se jejím prostřednictvím prodalo 56 tisíc aut. Meziroční růst ale není výrazný – činil pouze čtyři procenta. „Ne že bychom nedokázali prodat víc, ale problém je i s dostupností aut z druhé ruky, což bude velké téma i v budoucnosti. Když klesají prodeje nových aut, chybí následně na sekundárním trhu,“ vysvětluje Maláček.

I proto neočekává, že by se letos prodeje ojetin v rámci Škody Plus razantně zvedly. „Udržet stávající čísla bude ve skutečnosti to nejtěžší. Hledáme teď proto nástroje, jak zajistit vyšší počet ojetin do programu, proto jsme posílili výkup. Velká většina námi nabízených aut pochází z českého trhu,“ vysvětluje.

Nejžádanějšími auty mezi certifikovanými ojetinami jsou Octavia, Fabia, Superb, Scala a Rapid. Nadpoloviční většina z nich má benzinový motor, polovina aut je stará od půldruhého roku do pěti let.

Prodeje Škoda Auto na českém trhu:

Rok Počet prodaných aut Tržní podíl v procentech 2018 84 172 32 2019 85 895 34 2020 74 786 37 2021 70 946 34

Zdroj dat: SDA (Svaz dovozců automobilů)