Model Y se má brzy stát nejprodávanější Teslou. Autor ▪ Eva Srpová

Je to bez přehánění jedna z nejočekávanějších letošních elektrických automobilových novinek na evropském trhu. Model Y se má brzy stát nejprodávanější Teslou. Po statisících je má chrlit továrna, kterou Elon Musk staví u Berlína, spuštění výroby mělo proběhnout už letos na podzim, stavbu ale aktuálně provázejí komplikace se stavebními povoleními, a tak to vypadá, že vyrábět se v Německu nezačne ani koncem letošního roku. Do té doby se Modely Y dovážejí do Evropy z čínské fabriky v Šanghaji. Na výběr je zatím jediná verze, a to Long Range s dojezdem až 510 km.